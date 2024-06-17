 Туркменистан изучит возможности внедрения технологии 5G

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Кабинета Министров 14 июня одобрил предложение агентства «Туркменсвязь» об изучении возможностей внедрения технологии 5G в стране. Заседание прошло в цифровом формате, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций М.Чакыев доложил о ходе цифровизации в Туркменистане. Как сообщалось, внедрение инновационных технологий и цифровых решений в городе Аркадаг, содействовало созданию систем «умный» город и «умный» дом, дистанционному управлению этими услугами. Эти решения также повышают защиту от кибератак.

По словам Чакыева, использование инноваций и современных технологий предусматривается также при сооружении мегапроекта «Ашхабад-сити».

Учитывая целесообразность изучения международного опыта в области 5G, агентство «Туркменсвязь» предложило рассмотреть возможность перехода на эту перспективную технологию связи. По сравнению с 4G, сеть 5G обеспечивает в 10 раз более высокую пропускную способность передачи данных и надежное стабильное соединение.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность внедрения передовых цифровых технологий для перехода к цифровой экономике. Он одобрил предложение изучить возможности и преимущества технологии 5G, широко используемой за рубежом. Глава государства поручил руководителю Агентства транспорта и коммуникаций детально рассмотреть этот вопрос.