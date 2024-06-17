Туркменистан изучит возможности внедрения технологии 5G

 Туркменистан изучит возможности внедрения технологии 5G

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов на заседании Кабинета Министров 14 июня одобрил предложение агентства «Туркменсвязь» об изучении возможностей внедрения технологии 5G в стране. Заседание прошло в цифровом формате, сообщает Государственное информационное агентство Туркменистана.

Генеральный директор Агентства транспорта и коммуникаций М.Чакыев доложил о ходе цифровизации в Туркменистане. Как сообщалось, внедрение инновационных технологий и цифровых решений в городе Аркадаг, содействовало созданию систем «умный» город и «умный» дом, дистанционному управлению этими услугами. Эти решения также повышают защиту от кибератак.

По словам Чакыева, использование инноваций и современных технологий предусматривается также при сооружении мегапроекта «Ашхабад-сити».

Учитывая целесообразность изучения международного опыта в области 5G, агентство «Туркменсвязь» предложило рассмотреть возможность перехода на эту перспективную технологию связи. По сравнению с 4G, сеть 5G обеспечивает в 10 раз более высокую пропускную способность передачи данных и надежное стабильное соединение.

Президент Сердар Бердымухамедов подчеркнул важность внедрения передовых цифровых технологий для перехода к цифровой экономике. Он одобрил предложение изучить возможности и преимущества технологии 5G, широко используемой за рубежом. Глава государства поручил руководителю Агентства транспорта и коммуникаций детально рассмотреть этот вопрос.