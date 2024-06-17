Сборная Туркменистана по традиционному каратэ завоевала 9 медалей на чемпионате Центральной Азии
4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды завоевали спортсмены национальной сборной Туркменистана по традиционному каратэ на чемпионате Центральной Азии.
Турнир проходил с 8 по 16 июня в Алматы, Казахстан. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов из пяти стран.
Золотые медали в составе туркменской сборной завоевали:
Ыхлас Аннагурбанов (среди спортсменов в возрастной категории 14-15 лет, ката).
Ибрагим Шагулыев (среди спортсменов в возрастной категории 14-15 лет, кумите).
Нургелди Аннагурбанов (среди спортсменов в возрастной категории 18-21 год, ката).
Селим Мыратдурдыев (среди спортсменов в возрастной категории 22-25 лет, кумите).
Серебряные медали:
Сердар Байрыев (среди спортсменов в возрастной категории 16-17 лет, кумите).
Ягмырмырат Сахетмырадов (среди спортсменов в возрастной категории 18-21 год, кумите).
Гурбанназар Хуммедов (среди спортсменов в возрастной категории 22-25 лет, кумите).
Бронзовые медали:
Юнус Мухамметгулыев (среди спортсменов в возрастной категории 14-15 лет, кумите).
Мыратбек Балтаев (среди спортсменов в возрастной категории 22-25 лет, кумите).
По итогам чемпионата, сборная Туркменистана по традиционному каратэ заняла третье место в общекомандном медальном зачете.