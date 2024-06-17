Сборная Туркменистана по традиционному каратэ завоевала 9 медалей на чемпионате Центральной Азии

4 золотые, 3 серебряные и 2 бронзовые награды завоевали спортсмены национальной сборной Туркменистана по традиционному каратэ на чемпионате Центральной Азии.

Турнир проходил с 8 по 16 июня в Алматы, Казахстан. В нем приняли участие свыше 300 спортсменов из пяти стран.

Золотые медали в составе туркменской сборной завоевали:

Ыхлас Аннагурбанов (среди спортсменов в возрастной категории 14-15 лет, ката).

Ибрагим Шагулыев (среди спортсменов в возрастной категории 14-15 лет, кумите).

Нургелди Аннагурбанов (среди спортсменов в возрастной категории 18-21 год, ката).

Селим Мыратдурдыев (среди спортсменов в возрастной категории 22-25 лет, кумите).

Серебряные медали:

Сердар Байрыев (среди спортсменов в возрастной категории 16-17 лет, кумите).

Ягмырмырат Сахетмырадов (среди спортсменов в возрастной категории 18-21 год, кумите).

Гурбанназар Хуммедов (среди спортсменов в возрастной категории 22-25 лет, кумите).

Бронзовые медали:

Юнус Мухамметгулыев (среди спортсменов в возрастной категории 14-15 лет, кумите).

Мыратбек Балтаев (среди спортсменов в возрастной категории 22-25 лет, кумите).

По итогам чемпионата, сборная Туркменистана по традиционному каратэ заняла третье место в общекомандном медальном зачете.