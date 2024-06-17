 В Туркменистане совместно с ЮНИСЕФ прошли мероприятия по готовности к ЧС

По всему Туркменистану прошли обучающие мероприятия по укреплению потенциала в обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и снижении риска бедствий (СРБ).

Обучение было организовано ЮНИСЕФ в Туркменистане при поддержке Министерства иностранных дел, Министерства внутренних дел, Министерства образования и местных хякимликов страны.

В обучении приняли участие специалисты хякимликов, отвечающие за готовность к чрезвычайным ситуациям и реагирование на них, пожарную безопасность и строительство, дошкольное и среднее школьное образование, администраторы, учителя и технический персонал общеобразовательных школ, а также представители Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана. Всего было более 67 участников из города Ашхабада, Ахалского, Марыйского, Лебапского, Балканского и Дашогузского велаятов.

Мероприятия проводились национальным консультантом ЮНИСЕФ при поддержке специалиста ЮНИСЕФ по чрезвычайным ситуациям и СРБ.

В ходе обучения использовался интерактивный подход для взаимодействия между различными партнерами, чтобы гарантировать потребности и права детей, которые находятся в центре внимания при обеспечении готовности к чрезвычайным ситуациям и реагировании на них.

Тренинг также был направлен на развитие многосекторального подхода, учитывающего интересы детей. Кроме того, на занятиях рассматривались меры по смягчению последствий, направленные на снижение рисков гендерного неравенства в чрезвычайных ситуациях.

Мероприятия проходили на базе Национального общества Красного Полумесяца Туркменистана и при его поддержке.