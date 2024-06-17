 Выпускников военных вузов чествовали в Туркменистане

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В Ашхабаде на площади перед монументом Конституции прошла торжественная церемония чествования выпускников Военной академии, Военного института Минобороны, Пограничного института, Института национальной безопасности, Института МВД и факультета военной медицины Государственного медуниверситета им. М. Гаррыева.

Перед церемонией участники возложили цветы к памятникам героям Бердымухамеду Аннаеву и Мяликгулы Бердымухамедову, чьи жизни стали образцом патриотизма, чести и достоинства, сообщает МИЦ.

Почести были отданы и монументам на территории мемориального комплекса «Память народа», увековечившим память предков, павших на полях Геоктепинского сражения, фронтах Великой Отечественной войны, и жертв Ашхабадского землетрясения.

На церемонии выпускникам Военной академии вручили дипломы о высшем образовании и нагрудные знаки, а выпускникам военных и правоохранительных вузов – офицерские удостоверения.

В тот же день в Национальной туристической зоне «Аваза» города Туркменбаши прошло торжественное чествование выпускников Военно-морского института Минобороны Туркменистана, которым вручили офицерские удостоверения.

Выпускники поблагодарили главу государства за поддержку военнослужащих и заверили, что посвятят себя процветанию независимого Туркменистана, неся службу ради мира и спокойствия соотечественников.