ФК «Аркадаг» и «Алтын Асыр» сыграют в турнирах АФК нового сезона 2024/2025

Осенью 2024 года туркменские болельщики получат возможность поддерживать свои любимые местные клубы на азиатских клубных турнирах нового сезона 2024/2025. Осенью 2024 года туркменские болельщики получат возможность поддерживать свои любимые местные клубы на азиатских клубных турнирах нового сезона 2024/2025.

Согласно информации, опубликованной на сайте Азиатской Футбольной Конфедерации (АФК), Туркменистан получил одну квоту на участие в Лиге Чемпионов АФК-2. Заявку на участие в этом турнире подал «Алтын Асыр». Еще одна квота была предоставлена на Лигу Вызова АФК, на которую был заявлен ФК «Аркадаг».

Оба туркменских клуба представят свою страну на престижных азиатских клубных соревнованиях в предстоящем сезоне.

С началом нового сезона в Азии вступает в силу новый формат проведения клубных турниров. Вместо двух турниров, как было ранее, теперь будет действовать три соревнования, аналогично системе Европы: Лига Чемпионов, Лига Европы и Лига Конференций.

Новые соревновании Азии

AFC Elite Champions League — (24 клуба);

Лига чемпионов АФК 2 — (32 клуба);

Лига вызова АФК (AFC Challenge League) — (20 клубов).

Ожидается, что жеребьевка группового этапа пройдет в конце августа, определив состав участников и распределение по группам в вышеперечисленных турнирах.