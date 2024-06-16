 Президент Туркменистана посетил Балканский велаят с рабочим визитом

В ходе рабочей поездки в Балканский велаят Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов посетил дайханское объединение «Аркач». Здесь главу государства тепло встретили арендаторы-братья Аннагулы и Ашыргулы Аннагулыевы. Об этом сообщает МИЦ.

Дайхане рассказали, что с благословения главы государства и почетных старейшин в велаяте уже началась уборка пшеницы. Они попросили Сердара Бердымухамедова благословить начало жатвы. Президент произнес «Бисмилла» и срезал небольшой сноп пшеницы, богатый урожай которой вырастили трудолюбивые дайхане, тем самым благословив жатву. После этого зерноуборочные комбайны приступили к сбору урожая.

Глава государства наблюдал за работой техники на полях и ознакомился с выставкой овощей, фруктов, зерновых культур, хлеба и хлебобулочных изделий.

В беседе с молодыми арендаторами Аннагулыевыми Президент Туркменистана поинтересовался условиями их труда, видами культур и продуктивностью полей. Братья рассказали, что с 2020 года занимаются дайханством. В этом году Аннагулы планирует собрать 256 тонн пшеницы с 64 га, а также вырастить хлопок, картофель и овощи. Ашыргулы также засеял 15 га хлопком, 4,3 га картофелем и 4 га овощами.

Глава государства отметил, что в этом году повышены закупочные цены на пшеницу и хлопок, что увеличит доходы дайхан. Он вручил арендаторам подарки за богатые урожаи.

Затем Президент Туркменистана передал хякиму Балканского велаята ключи от 200 новых автомобилей для жителей региона.