Президент Туркменистана поручил совершенствовать метрологию

На заседании Кабинета министров Туркменистана вице-премьер Х.Гелдимырадов доложил о работе Главной государственной службы «Türkmenstandartlary» по стандартизации и метрологии.

Особое внимание было уделено проводимым сравнительным поверкам средств измерений, применяемых в различных отраслях. Отмечалось, что эти мероприятия проводятся в соответствии с Законом Туркменистана «Об обеспечении единства средств измерений».

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подчеркнул необходимость последовательного совершенствования деятельности «Türkmenstandartlary» и одобрил предложение вице-премьера о проведении периодических сравнительных поверок для подтверждения соответствия образцов средств измерений международным стандартам.

Глава государства распорядился принять все необходимые меры для решения задач в области метрологии.