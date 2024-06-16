 Почтовые марки, выпущенные по случаю 300-летия Махтумкули, переданы в ВПС

Фото: МИЦ

Образцы почтовых юбилейных марок «300-лет со дня рождения Махтумкули Фраги» были переданы Генеральному директору Всемирного почтового союза (ВПС) Масахико Метоки. Об этом сообщает МИЦ со ссылкой на представительство Туркменистана в женевском офисе ООН.

ВПС принял решение разместить данные образцы марок в постоянной экспозиции музея Всемирного почтового союза в Берне, Швейцария.

Кроме этого, экземпляры юбилейных марок разослали в 192 страны – участницы Всемирного почтового союза, отмечает источник.

Напомним, что презентация юбилейных почтовых марок, посвященных 300-летию со дня рождения великого мыслителя и поэта-классика Махтумкули Фраги состоялась 20 мая в Вашингтоне, в Национальном музее почты США .