Меджлис работает над новой редакцией Гражданского кодекса

В ходе заседания Правительства 14 июня председатель Меджлиса Дуньягозель Гулманова представила информацию о работе по укреплению законодательной базы страны.

Особое внимание было уделено принятию Закона Туркменистана «О культурном наследии Махтумкули Фраги». Спикер парламента выразила благодарность президенту Туркменистана за одобрение этого важного правового акта.

Помимо этого прозвучала информация о разработке новой редакции Гражданского кодекса, а также о внесении изменений и дополнений в ряд законов, включая Бюджетный кодекс страны.

Резюмируя информацию, президент Сердар Бердымухамедов отметил необходимость дальнейшего совершенствования правовой базы страны, проведения эффективной работы по подготовке новых законопроектов, отвечающих требованиям современности.