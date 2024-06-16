 Китайский тренер Линь Шуфен готовит туркменских штангистов к международным стартам в горах Грузии

В преддверии важных международных стартов, включая Олимпийские игры в Париже, сборная Туркменистана по тяжелой атлетике прибыла на учебно-тренировочные сборы в Грузию под руководством опытного 52-летнего китайского специалиста Линь Шуфена, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».

Линь Шуфен, бронзовый призер юниорского чемпионата мира 1991 года в весовой категории до 75 кг и участник Олимпиады-1996 в Атланте, был приглашен в тренерский штаб сборной Туркменистана осенью прошлого года. Под его руководством туркменские тяжелоатлеты завоевали ряд медалей различного достоинства в декабре 2023 года на международном турнире Гран-при II в Дохе (Катар), в феврале 2024 года на чемпионате Азии в Ташкенте (Узбекистан) и в апреле нынешнего года на Кубке мира в Пхукете (Таиланд).

Работая в тандеме с главным тренером сборной Мансуром Реджеповым, опытный китайский наставник Линь Шуфен проводит интенсивные тренировки для 8 спортсменов на спортбазе известного грузинского горнолыжного курорта Бакуриани. Особое внимание уделяется подготовке 23-летнего Давранбека Хасанбаева, завоевавшего путевку на Олимпийские игры в Париже.