 Intertek представила инновационные решения по сокращению парниковых газов на TESC 2024 в Ашхабаде

На завершившейся в туркменской столице Международной научной конференции TESC 2024 мировой лидер в области обеспечения устойчивого развития компания Intertek представила свои передовые решения, призванные помочь организациям достичь целей по снижению выбросов парниковых газов.

В своем программном выступлении эксперты Intertek подчеркнули критическую важность борьбы с изменением климата и роль компании в поддержке клиентов на пути к устойчивому развитию.

Компания, имеющая солидный опыт работы в Туркменистане, располагает мощной экспертной базой из 50 высококвалифицированных специалистов и аккредитованными лабораториями по всей стране. Глубокое знание местного рынка и нормативно-правовой базы позволяет Intertek разрабатывать индивидуальные решения, отвечающие специфическим потребностям заказчиков.

Intertek активно участвует в проектах по улавливанию углерода, намереваясь и далее содействовать достижению Туркменистаном целей в области устойчивого развития.

Стоит отметить, что оной из основных тем TESC 2024, собравшей более 250 ученых и экспертов из 31 страны, стало сокращение выбросов при разработке углеводородов и энергопереход. Решения, представленные Intertek, вызвали большой интерес участников конференции.