 «Туркменстандартлары» проведет сравнительные поверки средств измерений

Главная государственная служба Türkmenstandartlary проведет сравнительные поверки средств измерений, применяемых в отраслевых ведомствах. Об этом доложил на заседании Правительства Туркменистана в пятницу вице-премьер Х.Гелдимырадов.

Сообщив, что работа в данном направлении проводится согласно положениям Закона Туркменистана «Об обеспечении единства средств измерений», вице-премьер представил на рассмотрение Президента страны соответствующее предложение.

Глава государства Сердар Бердымухамедов подчерк­нул, что следует последовательно совершенствовать деятельность Türkmenstandartlary. Одобрив предложение вице-премьера о проведении периодических сравнительных поверок в целях подтверждения соответствия образцов средств измерений метрологическим требованиям международных стандартов, Президент Туркменистана распорядился принять надлежащие меры для решения определённых в этой области задач, сообщает ТДХ.