Туркменские футболисты обыграли сверстников из Бразилии и Мексики на Кубке мира среди школьников

В историю туркменского спортивного движения вписана новая страница: наша национальная сборная впервые приняла участие в розыгрыше Кубка мира по футболу среди школьников 2007–2008 годов рождения, прошедшем в городе Далянь (Китайская Народная Республика). Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан». В историю туркменского спортивного движения вписана новая страница: наша национальная сборная впервые приняла участие в розыгрыше Кубка мира по футболу среди школьников 2007–2008 годов рождения, прошедшем в городе Далянь (Китайская Народная Республика). Об этом сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

В турнире приняли участие 56 команд из 33 стран мира. В одной группе с туркменской национальной командой сыграли сборные Бразилии, Мексики, Германии и Уганды.

Туркменские футболисты под руководством Байрамдурды Мередова и Эзиза Аннамухаммедова одержали победы над командами Бразилии (3:0) и Мексики (2:0). Мячи в этих матчах забивали Мухаммедали Дурдыев, Тимур Джалилов, Оразгулы Оразгулыев, Бердимырат Данатаров. Отличную игру продемонстрировали вратарь Давут Даватов, нападающие Омар Датдов и Бегенч Вепалыев.

К сожалению, двух побед не хватило, чтобы пробиться в следующий круг, поскольку в поединках с Германией и Угандой туркменские футболисты в упорной борьбе всё же уступили.

И здесь стоит сказать, что наша группа была одной из самых сильнейших, поскольку сборная Уганды смогла дойти до финала, где в серии пенальти уступила представителям хозяев розыгрыша Кубка мира — сборной Китая.