Туркменистан готовится к участию в Международной выставке «Китай–Евразия ЭКСПО»

В рамках реализации «Концепции развития международной выставочной деятельности Туркменистана на 2024–2025 годы» планируется участие страны в Международной выставке «Китай–Евразия ЭКСПО», которая пройдёт в городе Урумчи (КНР), которая пройдёт с 26 по 30 июня.

Об этом доложил на заседании Правительства вице-премьер Б.Атдаев.

«Китай–Евразия ЭКСПО» включает в основном три направления: сотрудничество в инвестиционной сфере, национальные павильоны, специа­лизированные отраслевые разделы.

В ходе работы выставки предус­матривается организовать торговые и инвестиционные форумы, обмен опытом, различные экономические и культурные мероприятия.

Как отметил вице-премьер, представление в этой масштабной выставке Национального павильона Туркменистана, продвижение товаров и услуг различных отраслей, а также частных производителей позволит расширить присутствие туркменской экспортно-ориентированной продукции на китайском рынке, укрепить торгово-экономическое и деловое взаимодействие.

Президент Сердар Бердымухамедов распорядился обеспечить участие Национального павильона в Международной выставке «Китай–Евразия ЭКСПО».

Участие в этом масштабном ­смотре позволит расширить торгово-экономические и деловые отношения, подчеркнул глава государства, адресовав вице-премьеру соответствующие поручения, сообщает ТДХ.