Туркменистан готовится к участию в Международной выставке «Китай–Евразия ЭКСПО»
Об этом доложил на заседании Правительства вице-премьер Б.Атдаев.
«Китай–Евразия ЭКСПО» включает в основном три направления: сотрудничество в инвестиционной сфере, национальные павильоны, специализированные отраслевые разделы.
В ходе работы выставки предусматривается организовать торговые и инвестиционные форумы, обмен опытом, различные экономические и культурные мероприятия.
Как отметил вице-премьер, представление в этой масштабной выставке Национального павильона Туркменистана, продвижение товаров и услуг различных отраслей, а также частных производителей позволит расширить присутствие туркменской экспортно-ориентированной продукции на китайском рынке, укрепить торгово-экономическое и деловое взаимодействие.
Президент Сердар Бердымухамедов распорядился обеспечить участие Национального павильона в Международной выставке «Китай–Евразия ЭКСПО».
Участие в этом масштабном смотре позволит расширить торгово-экономические и деловые отношения, подчеркнул глава государства, адресовав вице-премьеру соответствующие поручения, сообщает ТДХ.