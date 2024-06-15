 Пять туркменских клубов получили лицензии АФК на сезон 2024/25

Пять клубов из Туркменистана – «Аркадаг», «Алтын асыр», «Небитчи», «Ахал» и «Ашхабад» – успешно прошли процесс лицензирования Азиатской футбольной конфедерации и получили право участвовать в международных турнирах под эгидой АФК в сезоне 2024/2025. Об этом сообщает пресс-служба Федерации футбола Туркменистана.

Лицензирование клубов – ключевой инструмент АФК для повышения стандартов качества и обеспечения надлежащего уровня управления и инфраструктуры в клубном футболе.

Согласно полученным лицензиям, опубликованным на сайте АФК, Туркменистан получил одну квоту на Лигу чемпионов АФК-2, на которую подал заявку «Алтын асыр», и одну квоту на Лигу вызова АФК, на которую подал заявку «Аркадаг».