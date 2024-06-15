 Президент Туркменистана поздравил соотечественников с Курбан байрамы

В эти дни туркменистанцы готовятся к празднованию Курбан байрамы, который приходится на 16–17–18 июня. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов поздравил соотечественников со священным для всего мусульманского мира праздником, сообщает газета «Нейтральный Туркменистан».

«Уважаемые люди!

Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю вас со священным для всего мусульманского мира Курбан байрамы! Пусть этот прекрасный праздник, символизирующий с древних времён гуманизм, ­доброжелательность, духовную чистоту, принесёт процветающей Отчизне, родному народу благополучие, приумножит нашу гордость за счастливую жизнь в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства!

Туркмены, приверженные тысячелетним благородным принципам, – один из народов, который смог довести поверья, традиции, обычаи, взгляды о Вселенной, бытие, человеке, дружбе, мире, доброжелательности, гуманности, богатстве до совершенства. Велика заслуга наших мужественных предков, обладающих самыми замечательными чертами характера, в становлении таких принципов, как человеколюбие, искренность, взаимоуважение, особенно в их усилиях по превращению Курбан байрамы в один из священных праздников, призывающих к духовно-нравственной чистоте, высокой гуманности. Этот праздник в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, когда во всём мире приумножается авторитет нашей независимой страны, отмечается в единстве и сплочённости.

В году «Кладезь разума Махтумкули Фраги» празднование в течение трёх дней Курбан байрамы проводится на государственном уровне, на различных площадках, в культурно-развлекательных центрах городов Ашхабад и Аркадаг, во всех населённых пунктах, где организуются яркие музыкально-песенные торжества, общественно-культурные мероприятия. В каждой семье широко расстилаются сачаки, изобилующие приготовленными праздничными блюдами, даются садака-курбанлык и возносятся молитвы во имя дальнейшего процветания независимой Отчизны, счастливой и благополучной жизни народа.

Руководствуясь девизом «Родина является Родиной только с народом! Государство является государством только с народом!», мы уделяем огромное внимание здоровью и духовному совершенству каждого гражданина страны. Придаём особое значение развитию нашего общества в соответствии с высокими принципами гуманности, на основе духовно-нравственных ценностей. Создаём необходимые условия для совершения нашими соотечественниками паломничества к святыням мусульманского мира, выполнения хаджа. В году широкого празднования на международном уровне 300-летия со дня рождения великого мыслителя-поэта Махтумкули Фраги, по случаю Курбан байрамы большая группа из Туркменистана совершает паломничество для участия в хадже.

Дорогие соотечественники!

Самобытные, уникальные материальные и духовные ценности нашего народа – это золотая сокровищница, способствующая формированию и укреплению дружественных отношений между Востоком и Западом, Севером и Югом, основа нашей идентичности и уважения к нашей нации в мире, нашего достоинства на века. Именно поэтому, придавая большое значение нашим национальным принципам, опыту, накопившемуся на протяжении тысячелетий, мы совершенствуем наше общество на основе высоких идеалов гуманизма, благодаря безграничной любви, единству, самоотверженному труду народа достигаем грандиозных ­побед, приумножаем славу родной Отчизны.

Успешно реализовав принятые программы, реформы, перспективные проекты, мы уверенной поступью идём по пути независимости и нейтралитета.

Руководствуясь нашими миролюбивыми, доброжелательными и гуманными принципами, а также мудростью великого сына туркменского народа, мыслителя Махтумкули Фраги: «Спит человек иль бодрствует, он будет глубоко верен замыслам своим», выстраи­ваем ­мосты дружбы и братства с народами мира и странами. Укреп­ляем дружественные отношения с такими авторитетными международными организациями, как Организация Объединённых Наций, Содружество Независимых Государств, Организация по безо­пасности и сотрудничеству в Европе, Движение неприсоединения, Организация исламского сотрудничества, а также Тихоокеанским и Азиатским регионами, странами Среднего, Ближнего Востока, Европы и Америки. Всё это вдохновляет родной народ на достижение новых высот для всестороннего развития независимой Родины, укрепления в мире авторитета нашего нейт­рального государства.

Дорогие соотечественники!

Уважаемые люди!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с Курбан байрамы!

И пусть совершаемые вами в дни Курбан байрамы праздничные садака, благие молитвы о процветании нашей независимой нейтральной Отчизны, счастливой и мирной жизни народа будут приняты Всемогущим Аллахом, кабул болсун!

Желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и семейного благополучия!».