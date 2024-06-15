 Земледельцы Дашогузского и Балканского велаятов Туркменистана приступили к жатве зерновых

Хлебная страда в Туркменистане набирает обороты. 14 июня земледельцы Дашогузского и Балканского велаятов приступили к уборке зерновых.

В северном и западном регионах страны по традиции старейшины вознесли молитву об урожае пшеницы. Затем аксакалы скосили первые колосья, произнеся: «Да будет изобильным харман хлебов ваших!», и передали символические снопы комбайнерам, сообщает TDH.

В этом году туркменским хлеборобам необходимо собрать 1 миллион 400 тысяч тонн зерна с 690 тысяч гектаров, включая 265 тысяч тонн в северном и 80 тысяч тонн в западном регионах.

Земледельцы Дашогузского велаята отдали предпочтение высокоурожайным сортам пшеницы, подходящим для местных условий. В страде задействованы современные зерноуборочные комбайны и опытные механизаторы.

Передвижные бригады будут обслуживать хлеборобов круглосуточно, обеспечивая ГСМ, запчастями и другим. Проведены инструктажи по охране труда и пожарной безопасности. На полевых станах созданы условия для труда, отдыха, организованы культурные мероприятия и торговля.

Доставку зерна обеспечит грузовой транспорт. Лаборатории будут оперативно определять качество зерна новейшим оборудованием.

В Балканском велаяте приняты меры для выращивания полновесного урожая, соблюдены агротехнические нормы и проведены мероприятия по уходу. Хлеборобы западного региона подготовились к эффективному использованию каждого уборочного дня.

На полях зерноуборочные высокопроизводительные комбайны, их работу обеспечат ремонтные бригады с запчастями и ГСМ.

На торжествах были организованы выставки агропродукции, показы сельхозтехники, выступления артистов.

Проведены производственные семинары по вопросам организации жатвы и работы зерноуборочного конвейера.