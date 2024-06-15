В Туркменистане наградили лауреатов конкурса «Лучшая монография, научная статья, работа»

Сегодня в Ашхабаде в торжественной обстановке прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Лучшая монография, научная статья, работа». В конкурсе приняли участие граждане Туркменистана, представившие свои монографии, научные статьи и работы, посвящённые великому поэту Махтумкули Фраги. Сегодня в Ашхабаде в торжественной обстановке прошла церемония награждения лауреатов конкурса «Лучшая монография, научная статья, работа». В конкурсе приняли участие граждане Туркменистана, представившие свои монографии, научные статьи и работы, посвящённые великому поэту Махтумкули Фраги.

Жюри конкурса, в состав которого вошли ведущие учёные и специалисты страны, тщательно оценивало качество и исполнение представленных работ.

В результате упорной борьбы были определены победители: 4 участника получили первое место; 4 участника стали обладателями второго места; 4 участника заняли третье место; 12 участников получили поощрительные призы.

Победители конкурса были награждены дипломами, памятными подарками и ценными призами. Помимо монографий и научных статей, на конкурс также были представлены стихи на музыку и рассказы, написанные в 2024 году. Эти произведения были опубликованы в различных печатных изданиях страны.