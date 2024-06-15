 В Ашхабаде в октябре пройдет второй театральный фестиваль стран-членов ТЮРКСОЙ

В Ашхабаде в октябре состоится II Театральный фестиваль стран-членов Международной организации тюркской культуры ­(ТЮРКСОЙ).

Об этом сообщила на заседании Правительства в пятницу вице-премьер М.Маммедова, говоря об организационных воп­росах, связанных с проведением форума.

В фестивале ожидается участие театральных коллективов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции и Узбекистана. Также планируется провести очередное заседание Совета руководителей государственных театров стран-членов ТЮРКСОЙ.

Глава государства Сердар Бердымухамедов, отметив, что в стране был дан старт торжествам и мероприятиям по случаю объявления города Анау культурной столицей тюркского мира в 2024 году, распорядился должным образом подготовиться к проведению на высоком уровне театрального фестиваля ТЮРКСОЙ, сообщает ТДХ.