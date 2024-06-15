 Астраханский вуз стремится привлечь на учебу больше студентов из Туркменистана

Фото: astu.org

В настоящее время в Астраханском государственном техническом университете (АГТУ) обучаются 220 студентов из Туркменистана.

Университет планирует расширять партнерство с Туркменистаном, тем самым привлекать все больше студентов из этой страны, сообщается на сайте АГТУ.

На днях состоялась встреча руководства АГТУ с консулом Туркменистана в Астрахани Гадамом Иламановым. В ходе встречи были определены направления дальнейшего сотрудничества, включая академическую мобильность, рыбное хозяйство и нефтегазовую отрасль.

Туркменистан является давним партнёром Астраханского государственного технического университета, и совместные усилия в сфере профессионального образования открывают новые возможности для студентов и преподавателей обеих стран.

Ректор АГТУ пригласил руководство вузов Туркменистана принять участие в очередной Генеральной ассамблее Ассоциации университетов и научно-исследовательских центров Прикаспийских стран. Также туркменским студентам поступило приглашение поучаствовать в предстоящей универсиаде «Игры Каспия», отмечает источник.

АГТУ является крупнейшим научно-образовательным комплексом с развитой производственной, научной и социальной инфраструктурой. Университет обладает большими возможностями в подготовке квалифицированных кадров, что делает его привлекательным для иностранных студентов.