Туркменский студент создал робота для автоматизации работы в теплицах

На выставке научных разработок в Ашхабаде, посвященной Дню науки в Туркменистане, студент Туркменского сельскохозяйственного университета имени С. Ниязова Керим Мередов представил робота, предназначенного для автоматизации работы в теплицах. О нем написало издание CentralAsia.news.

Разработанный Мередовым робот способен собирать помидоры, используя вакуумную присоску, минимизируя повреждения плодов. Он также оснащен искусственным интеллектом, позволяющим распознавать помидоры на основе визуальных данных, что обеспечивает точность и эффективность сбора урожая.

Робот может выполнять полив растений, распылять химические средства против вредителей и работать круглосуточно, что повышает производительность тепличного хозяйства и снижает затраты на ручной труд.

«Робот также оснащен системой самодиагностики и автокоррекции, что позволяет ему самостоятельно выявлять и устранять мелкие неполадки», — отметил Мередов.

Студент подчеркнул, что идею для разработки подал старший преподаватель кафедры сельскохозяйственных машин Эсенмырат Шагулыев.

«Воплощали задумку в реальность полтора года», сказал студент ТСХУ.

Керим Мередов и его однокурсник Яран Худайбердиев являются обладателями гран-при прошедшего в Москве «Водного конкурса 2024». Студентов отметили за проект «Геопространственный анализ и прогнозное моделирование динамики бассейна реки Амударья в условиях изменения климата».