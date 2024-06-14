Туркменский посол вручил верительные грамоты президенту Швейцарии

Чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Швейцарии Вепа Хаджиев вручил верительные грамоты президенту Швейцарской конфедерации Виоле Амхерд. Церемония прошла 11 июня в Федеральном дворце в Берне, сообщает пресс-служба МИД Туркменистана.

Посол Хаджиев передал г-же Амхерд слова приветствия и наилучшие пожелания от имени президента Сердара Бердымухамедова. Дипломат подтвердил заинтересованность Туркменистана в развитии дружественных отношений с Швейцарией в политико-дипломатической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, включая привлечение швейцарских инвестиций и технологий.

Президент Швейцарии заявила о готовности к всестороннему взаимодействию с туркменскими партнерами.