Спикер Меджлиса приняла верительные грамоты от нового посла Австралии

12 июня председатель Меджлиса Туркменистана Дуньягозель Гулманова приняла верительные грамоты от чрезвычайного и полномочного посла Австралии Джона Уильяма Гиринга. В ходе встречи стороны обсудили приоритеты внутренней и внешней политики Туркменистана, а также возможности укрепления двусторонних отношений.

Посол был ознакомлен с реализуемой Туркменистаном миролюбивой стратегией, основанной на принципах позитивного нейтралитета, равноправного и взаимовыгодного партнёрства. Стороны отметили важность достигнутых результатов в развитии сотрудничества в торгово-экономической, культурно-гуманитарной сферах, а также на парламентском уровне.



В этот же день посол Гиринг встретился с заместителем министра иностранных дел Туркменистана Мяхри Бяшимовой. Дипломаты обсудили повестку двусторонних отношений, а также возможности для наращивания продуктивного сотрудничества.

В рамках обмена мнениями о приоритетах туркмено-австралийского партнёрства стороны подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия в рамках международных организаций, прежде всего ООН. В завершение встречи была выражена уверенность, что в ближайшей перспективе отношения между государствами перерастут в полномасштабное, отвечающее взаимным интересам, партнёрство.