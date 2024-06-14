Посол Туркменистана и замглавы МИД Турции обсудили укрепление двусторонних отношений

12 июня чрезвычайный и полномочный посол Туркменистана в Турции Мекан Ишангулыев провел встречу с заместителем министра иностранных дел Турецкой Республики Нухом Йылмазом. Об этом сообщили в пресс-службе туркменского диппредставительства.

Дипломаты обсудили перспективы укрепления межгосударственных отношений и расширения двустороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

Также состоялся обмен мнениями по ключевым аспектам международной и региональной повестки дня. Стороны подтвердили обоюдный настрой на дальнейшую активизацию двустороннего взаимовыгодного и равноправного сотрудничества на различных площадках, в том числе в ООН.

Наряду с этим были рассмотрены вопросы относительно проведения совместных мероприятий по случаю празднования 300-летия Махтумкули Фраги.