Перспективы межпарламентского сотрудничества обсуждены в Меджлисе с делегацией РФ

13 июня Председатель Меджлиса Туркменистана Д.Гульманова встретилась с заместителем Председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации К.Косачевым, прибывшим в Ашхабад с рабочей поездкой.

В ходе встречи стороны отметили, что сотрудничеству парламентов двух стран в дальнейшем развитии дружественных отношений между Туркменистаном и Российской Федерацией отводится особое место, и обменялись мнениями о возможностях расширения партнерства в будущем.

Было подчеркнуто, что работа парламентских групп дружбы, созданных на двусторонней основе, способствует расширению возможностей для обмена опытом в совершенствовании законодательства и парламентской работы.

Обсуждались также организационные вопросы, связанные с проведением следующего парламентского форума государств Центральной Азии и Российской Федерации. Было отмечено, что данный форум способствует укреплению взаимовыгодного сотрудничества стран ЦА и РФ, служит эффективному и многостороннему развитию международных отношений.

В завершение встречи стороны выразили уверенность, что эффективные парламентские отношения будут успешно развиваться и обогащаться новым содержанием.