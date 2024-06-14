Дуньягозел Гулманова провела встречу с послом Пакистана
12 июня спикер Меджлиса Туркменистана Дуньягозел Гулманова провела встречу с чрезвычайным и полномочным послом Исламской Республики Пакистан Ахсаном Ваганом. Об этом сообщила пресс-служба туркменского парламента.
В ходе встречи стороны обсудили вопросы развития парламентского сотрудничества между Туркменистаном и Пакистаном. Было отмечено, что регулярное проведение встреч и заседаний профильных комитетов, женщин, молодых парламентариев в рамках международных парламентских организаций, а также на двусторонней и региональной основе способствует обмену опытом в сфере законодательной деятельности.
Посол Пакистана высоко оценил проводимые в Туркменистане реформы и подчеркнул значение мероприятий, организованных в честь юбилея Махтумкули Фраги.