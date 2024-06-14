Город Аркадаг отметит первую годовщину со дня открытия
В эти дни в новом городе государственного значения Аркадаг идут приготовления к празднованию первой годовщины со дня его открытия.
Предстоящему в этом месяце знаменательному событию была посвящена встреча за «Круглым столом», проведенная на днях в государственном архиве города Аркадаг, сообщает издание «Туркменистан: Золотой век».
Участники встречи говорили об особенностях «умного» города страны, в котором созданы все условия для учебы и всестороннего развития молодежи, комфортной жизни и работы всех жителей.
Аркадаг, расположенный в живописных предгорьях Копетдага, является образцом инновационного города, в жизнедеятельность которого интегрированы передовые цифровые, информационно-коммуникационные и «зелёные» технологии.
Напомним, что город Аркадаг был торжественно открыт 29 июня 2023 года при участии Президента Сердара Бердымухамедова и многочисленных зарубежных гостей. Фоторепортаж с открытия смотрите здесь.