Глава МИД Туркменистана встретился с новым представителем ЮНИСЕФ

В среду вице-премьер, министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с новым главой Представительства Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Туркменистане Джалпой Ратна. Она вручила министру копии верительных грамот, сообщили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.

Мередов поздравил Ратна с назначением на пост представителя ЮНИСЕФ в Туркменистане и пожелал ей успехов в работе. Стороны отметили высокий уровень сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ и обсудили приоритетные направления и перспективы его развития.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы реализации Страновой программы ЮНИСЕФ для Туркменистана на 2021-2025 годы, которая включает в себя управление в интересах детей, здоровье ребенка, его питание и раннее развитие, социальную защиту детей и качественное инклюзивное образование. Особое внимание было уделено гуманитарной деятельности Благотворительного фонда имени Гурбангулы Бердымухамедова.

Ратна выразила готовность приложить все усилия для дальнейшего развития плодотворного партнерства и расширения правовой базы сотрудничества между Туркменистаном и ЮНИСЕФ.