В Ашхабаде прошла 9-ая ежегодная межрегиональная встреча руководителей таможенных служб SalamNews Link: https://salamnews.tm/rus/news/blog/9-aia-ezhegodnaia-mezhregional-naia-vstrecha-rukovoditelei-tamozhennykh-sluzhb-v-ramkakh-initsiativy-unp-oon-gruppy-po-profilirovaniiu-passazhirov-i-gruzov-na-granitse-c03bfc
11-12 июня 2024 года в городе Ашхабаде проходила 9-ая ежегодная межрегиональная встреча руководителей таможенных служб в рамках инициативы УНП ООН «Группы по профилированию пассажиров и грузов на границе». На встрече приняли участие руководители и уполномоченные представители таможенных служб Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Исламской Республики Пакистан, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Представители Министерства торговли Турецкой Республики и Министерства иностранных дел Турции участвовали в качестве наблюдателей. Об этом сообщает пресс-служба туркменского Государственного таможенной службы.
Инициатива «Группа по профилированию пассажиров и грузов на границе» ГППГ реализуется через Глобальную программу УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками.
В этом году основными темами встречи были создание механизма обмена предварительной информацией о грузах повышенного риска между Группами портового контроля, реализация компонента ГППГ «Региональная система оповещения о грузах повышенного риска – РЕКАСИС», доработка и внедрение мобильного приложения ContainerCOMM и создание новых Групп портового контроля в Таджикистане и Узбекистане.
Участники встречи также обсудили текущий прогресс, перспективы и приоритетные направления реализации Глобальную программу УНП ООН и ВТамО по контролю за контейнерными перевозками и Меморандума о взаимопонимании о создании Межрегиональной сети таможенных служб и групп портового контроля.
Мероприятие было организовано совместно УНП ООН и Государственной таможенной службой Туркменистана при содействии Министерства иностранных дел Туркменистана.