В Ашхабаде обсудили подготовку к II Межпарламентскому форуму стран ЦА и России

Министр иностранных дел Туркменистана Рашид Мередов встретился с заместителем Председателя Совета Федерации России Константином Косачевым для обсуждения дальнейшего укрепления стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщает пресс-служба туркменского МИД.

В ходе встречи стороны констатировали высокий уровень двусторонних отношений, подкрепленный системными и динамичными контактами на высшем уровне. Особое внимание было уделено недавнему участию Национального Лидера туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедова в Международном экономическом форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum 2024», где он выдвинул важные инициативы по углублению туркмено-российского сотрудничества.

Собеседники подчеркнули важную роль межпарламентского взаимодействия и рассмотрели вопросы, связанные с организацией II Межпарламентского форума стран Центральной Азии и России. Этот форум станет площадкой для дальнейшего укрепления дружественных связей между государствами региона.

Также стороны обсудили перспективы сотрудничества в сферах образования, науки и культуры как ключевых направлений гуманитарного партнерства.

В завершение встречи Мередов и Косачев подтвердили готовность совместно вырабатывать эффективные формы двустороннего взаимодействия, отвечающие современным вызовам и потребностям развития отношений.