107 молодых умов Туркменистана стали лауреатами конкурса научных работ
12 июня президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов подписал Постановление «Об итогах конкурса научных работ среди молодёжи Туркменистана».
Документ объявляет победителей конкурса, проведённого совместно Академией наук Туркменистана и Центральным советом Молодёжной организации Туркменистана имени Махтумкули.
По результатам конкурса 107 студентов, аспирантов, преподавателей и специалистов будут награждены ценными призами, включая компьютеры и телевизоры. Молодые учёные представляют различные учебные заведения и научные учреждения страны.
Расходы на награждение победителей будут финансироваться за счёт средств Фонда Президента Туркменистана по поддержке молодых учёных.
Постановление Президента Туркменистана направлено на стимулирование молодых учёных к актуальным и фундаментальным изысканиям в области науки, образования и инновационных технологий.
С Постановлением главы государства и полным списком награжденных можно ознакомиться на сайте TDH.