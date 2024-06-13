 Форум по глобальным вопросам макроэкономической политики проведен в Ашхабаде

Фото: МИЦ

Форум высокого уровня по современным глобальным вопросам макроэкономической политики был проведен в Ашхабаде 12 июня.

Мероприятие прошло под эгидой Азиатского банка развития и Японского фонда процветания и устойчивости Азиатско-Тихоокеанского региона (JFPR).

Как сообщает МИЦ, в числе участников форума присутствовали представители министерств и ведомств Туркменистана, в том числе финансово-экономического блока, промышленно-энергетического сектора, транспортно-коммуникационной отрасли.

Известный международный эксперт по экономике Наоюки Йошино представил структурированный доклад-презентацию по актуальным вопросам глобальной макроэкономической политики. Отдельные разделы в его обзоре были посвящены таким темам, как «изменение климата и новая промышленная политика», «геополитическая напряженность и международные цены на сырьевые товары».

Практический разбор был приведен по изменениям денежно-кредитной политики США, Японии, прогнозная часть касалась экономических перспектив Китая и глобальных тенденций.

После презентации состоялась интерактивная сессия вопросов и ответов, когда эксперт мог сделать пояснения и дополнения по отдельным моментам.

Также состоялись дискуссии на темы финансирования «зеленого» и инфраструктурного развития, инвестиций в малый и средний бизнес, цифровой трансформации банковского дела.