Туркменская компания Yupekchi принимает участие в Food and Beverage West Africa 2024

Туркменская компания Yupekchi сообщает о своем участии в Food and Beverage West Africa 2024, крупнейшей международной выставке продуктов питания и напитков в Западной Африке.

Выставка проходит с 11 по 13 июня 2024 года в Landmark Centre, Лагос, Нигерия.

Yupekchi, ведущий производитель безалкогольных напитков и соков в Туркменистане, представит на выставке свои лучшие товары.

Food and Beverage West Africa – это уникальная возможность для Yupekchi:

• Продемонстрировать свою продукцию широкой аудитории потенциальных клиентов со всего мира.

• Установить деловые контакты с ключевыми игроками в индустрии продуктов питания и напитков в Западной Африке.

• Узнать о последних тенденциях и разработках в этой сфере.

Yupekchi приглашает всех посетителей выставки посетить свой стенд, чтобы узнать больше о компании и ее продукции.

Food and Beverage West Africa – это ежегодная выставка, которая собирает вместе ведущих производителей, поставщиков и дистрибьюторов продуктов питания и напитков со всего мира. Выставка является важной платформой для бизнеса, где компании могут продемонстрировать свою продукцию, установить деловые контакты и заключить новые партнерские соглашения.