Туркменистан и Южная Корея расширят прямое авиасообщение

Туркменистан и Южная Корея договорились о расширении прямого авиасообщения между Инчхоном и Ашхабадом. Об этом заявил президент Республики Корея Юн Сок Ёль на Туркмено-корейском бизнес-форуме в Ашхабаде.

По словам президента, увеличение количества рейсов будет способствовать развитию деловых отношений между двумя странами.

Напомним, прямое грузовое авиасообщение между Туркменистаном и Южной Кореей было открыто весной 2023 года.

Расширение прямого авиасообщения позволит упростить и ускорить перевозку грузов и пассажиров между двумя странами, что, в свою очередь, будет способствовать росту товарооборота и укреплению торгово-экономических связей.