 Сборная Туркменистана сыграла вничью с Гонконгом в отборочном матче ЧМ-2026

Национальная сборная Туркменистана по футболу завершила отборочный турнир к чемпионату мира 2026 года вничью с командой Гонконга. Несмотря на упорную борьбу и активные действия игроков, туркменским футболистам не удалось поразить ворота соперника.

В компенсированное к первому тайму время отличную возможность забить гол упустил нападающий Алтымурад Аннадурдыев. Капитан команды Арсланмырат Аманов, признанный лучшим игроком матча, также предпринимал активные попытки для взятия ворот соперника, но все эти усилия оказались тщетными.

Матч, прошедший на стадионе «Ашхабад», завершился со счетом 0:0. По итогам встреч отборочного турнира в группе «Е» сборная Туркменистана под руководством Мергена Оразова набрала 2 очка и заняла третье место, опередив Гонконг по дополнительным показателям.

В другом матче группы лидеры – команды Ирана и Узбекистана также не сумели распечатать ворота друг друга, сыграв вничью 0:0. Иранская сборная, благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей, заняла первое место, набрав, как и Узбекистан, 13 очков.