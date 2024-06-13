 Посольство Индии в Туркменистане провело мастер-класс по йоге в аквапарке НТЗ «Аваза»

Посольство Индии в Туркменистане провело мастер-класс по йоге на площадке крытого аквапарка Национальной туристической зоны «Аваза». В занятии приняли участие активные поклонники йоги – дети, подростки и взрослые.

Как сообщает «Туркменистан: Золотой век», мероприятие посетила посол Индии в Туркменистане Мадхумита Хазарики Бхагат.

Приветствуя участников акции, она отметила, что ежегодно в мире проводятся мероприятия, приуроченные к Международного дню йоги, который празднуется 21 июня.

В Туркменистане к знаменательной дате будут проведены мастер-классы по йоге в городах Туркменабат и Мары 12 и 14 июня, а также 21 июня состоится открытый урок по йоге в «Олимпийском городке» Ашхабада, уточнила посол.