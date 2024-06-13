 Открытие выставки «Мелодии туркменской земли» состоялось в Киеве

В Киеве в Библиотеке имени Махтумкули 10 июня было организовано подведение итогов творческой акции среди юных художников и открытие выставки по мотивам произведений выдающегося туркменского поэта-мыслителя XVIII века Махтумкули Фраги под названием «Мелодии туркменской земли». Об этом сообщает МИД Туркменистана.

В мероприятии, организованном Посольством Туркменистана в Украине совместно с Библиотекой имени Махтумкули, приняли участие члены творческого кружка «Мистецтвознавці» («Искусствоведы») Центра внешкольной работы Святошинского района Киева.

В ходе акции дети в возрасте от 6 до 15 лет, увлеченные историческими и автобиографическими страницами творчества Махтумкули Фраги, в рисунках отобразили стихотворения туркменского поэта.

От Посольства Туркменистана участникам были вручены почетные грамоты. Кроме того, для юных художников была организована экскурсия в комнату-музей Махтумкули.

Далее был показан видеоролик о жизни и творчестве Махтумкули Фраги.

Выставка «Мелодии туркменской земли» продолжит свою работу в Библиотеке имени Махтумкули Киева до 16 июня, отмечает источник.