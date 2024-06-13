МИД Туркменистана и УНП ООН обсудили борьбу с незаконным оборотом наркотиков

11 июня в МИД Туркменистана состоялась встреча главы внешнеполитического ведомства Рашида Мередова с региональным представителем Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) Ашитой Миттал.

В ходе встречи стороны обсудили состояние и перспективы сотрудничества между Туркменистаном и УНП ООН в рамках проектов организации и соответствующих региональных и международных инструментов по предотвращению и борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Особое внимание было уделено 9-ой ежегодной межрегиональной встрече руководителей таможенных служб в рамках инициативы УНП ООН «Группы по профилированию пассажиров и грузов на границе», которая проходит в эти дни. Стороны отметили, что данное мероприятие станет важным шагом в укреплении глобального и регионального таможенного сотрудничества, а также повышении безопасности границ.

В завершении встречи было принято решение о совместном мероприятии в контексте провозглашения Генеральной Ассамблеей ООН по инициативе Туркменистана 2025 года Международным годом мира и доверия.