 Делегация Туркменистана приняла участие в международном форуме парламентариев в Душанбе

Фото: tajikistan.tmembassy.gov.tm

Представители Меджлиса Туркменистана приняли участие в форуме «Водные запасы и демографическая стабильность на благо молодёжи», организованном 10 июня в Душанбе Азиатским форумом парламентариев по народонаселению и развитию совместно с Парламентом республики Таджикистан. На форуме туркменские делегаты выступили с докладом.

Форум организовали Фонд народонаселения ООН и Международная конференция по народонаселению и развитию (ICPD 30) в рамках Третьей Международной конференции высокого уровня по Международному десятилетию действий «Вода для устойчивого развития, 2018–2028», сообщает пресс-служба посольства Туркменистана в Таджикистане.

Основными темами обсуждения на форуме стали демографические изменения, развитие, образование и занятость молодёжи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, включая Центральную Азию.

Представитель Меджлиса Туркменистана приняла также участие в Международном форуме «Женщины и вода» в рамках встречи парламентариев. Также члены туркменской делегации приняли участие и выступили с речью на других встречах и пленарных заседаниях в рамках международной конференции.