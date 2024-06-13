В МИД обсудили сотрудничество с Международного Комитета Красного Креста

11 июня в МИД Туркменистана состоялась встреча замглавы ведомства Мяхри Бяшимовой с заместителем главы Регионального представительства Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Центральной Азии Жаком Барберисом.

На встрече обсуждались состояние и перспективы взаимодействия между Правительством Туркменистана и МККК по различным направлениям. Состоялся краткий обзор текущей деятельности МККК в регионе, в частности в Туркменистане.

Собеседники подчеркнули важность деятельности, направленной на укрепление и повышение потенциала национальных партнеров МККК в области международного гуманитарного права, а также отметили активную работу Международного Комитета Красного Креста с молодёжью.

Туркменская сторона выразила организации признательность за сотрудничество в продвижении и интеграции Международного гуманитарного права (МГП) в стране, активную работу офиса МККК в Туркменистане по распространению знаний по МГП.