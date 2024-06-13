 Более 30 компаний Индии желают ознакомиться с возможностями Туркменбашинского морского порта

30 индийских компаний желают посетить Туркменистан, чтобы ознакомиться с возможностями Туркменбашинского морского порта. Об этом 11 июня заявила посол Индии в Ашхабаде Мадхумита Хазарика Бхагат на встрече в агентстве «Морские и речные пути Туркменистана».

Встреча была посвящена вопросам налаживания сотрудничества в сфере морских перевозок, а также возможности транзита грузов через Туркменбашинский международный морской порт, сообщается на сайте агентства.

Было отмечено что Туркменбашинский порт, занимающий важное место в транспортном коридоре Север-Юг, обладает большим потенциалом для транзита грузов.

Туркменские представители предложили индийской стороне наладить обмен опытом в управлении портом. Г-жа Мадхумита Хазарика Бхагат подтвердила, что более 30 индийских компаний заинтересованы в посещении Туркменистана и ознакомлении с возможностями Туркменбашинского порта.

По итогам встречи стороны договорились приложить все усилия для развития сотрудничества в сфере морских перевозок, отмечает источник.