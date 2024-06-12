 Сердар Бердымухамедов поздравил научное сообщество Туркменистана с Днем науки

Сегодня в Туркменистане отмечается День Науки. По этому случаю Президент Сердар Бердымухамедов направил поздравительное послание научному сообществу страны и участникам международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», сообщает TDH.

«Уважаемые учёные, представители научного сообщества!

Дорогие гости!

Сердечно поздравляю вас с Днём науки, а также с началом работы Международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства», приуроченной к этому празднику! Уверен, что содержательные мероприятия, посвящённые Дню науки, будут содействовать работе учёных на важных и перспективных направлениях науки, обмену взаимным опытом, укреплению сотрудничества.

Наука и образование, успешные разработки, высокие технологии являются движущей силой проводимой масштабной деятельности по развитию государства. Наука – это путь к светлому будущему человечества. Современные научно-технические достижения, знания и инновации служат залогом дальнейшего процветания страны, модернизации отечественной экономики и прогресса во всех областях, укреп­ления позиций нашей нейтральной Отчизны в мировом политическом, экономическом, научно-культурном пространстве. С этой точки зрения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства при реализации стратегических задач, программ и крупных проектов на благо нашего народа и всего человечества мы опираемся на фундаментальную науку, развиваем и совершенствуем сферу науки в соответствии с международными требованиями.

В академических научно-исследовательских институтах, высших учебных заведениях, научно-производственных и научно-технических центрах, проектных институтах страны мы предоставляем широкие возможности нашим учёным для фундаментальных научно-теоретических и научно-практических исследований, создания конкурентоспособных, экологически безопасных, экономически эффективных высоких технологий, а также инновационных разработок. Мы постоянно уделяем внимание вопросам подготовки талантливых молодых учёных, защиты и признания результатов их научных работ. В соответствии с Программой «Возрождение новой эпохи могущественного государства: Национальная программа социально-экономического развития Туркменистана в 2022–2052 годах», «Программой Президента Туркменистана социально-экономического развития страны в 2022–2028 годах» и другими стратегиями и концепциями в сфере перспективных производств обеспечиваем взаимосвязь образования, науки, производства и коммерции. Присвоение Центру технологий Академии наук Туркменистана статуса международного научно-технологического парка является ярким тому подтверждением.

Уважаемые учёные, представители научного сообщества!

Достижения отечественных учёных повышают рейтинг нейтрального Туркменистана как экономически, научно и культурно развивающегося государства. Создаётся прочный фундамент для нашего развития по приоритетным направлениям, таким как нанотехнологии, химические технологии, энергетика, биотехнологии, молекулярная биология, сельское хозяйство, экология, генетика, информационно-коммуникационная сфера, компьютерные технологии, медицина и фармацевтическая промышленность, инновационная экономика, гуманитарные науки.

Научные исследования, инновационные технологии, нацеленные на повышение экспортного потенциала экономики страны и импортозамещение, способствуют налаживанию перспективных производств и созданию новых промышленных комплексов.

В этой связи возведение в рамках второй очереди застройки города Аркадаг производственных мощностей с использованием современных научных разработок, инноваций, особенно «умных» технологий, вызывает чувство особой гордости.

Уважаемые соотечественники!

Дорогие гости!

Туркменистан всегда готов последовательно расширять взаимодействие в области науки, техники и инновационных технологий с международными организациями и научными центрами зарубежных стран, а также координировать совместные усилия. В результате дальнейшей активизации сотрудничества в освоении на основе новейших научных методов и инноваций технологий в области переработки, нанотехнологий, биотехнологий, спутниковой связи и информационных технологий, а также в подготовке высококвалифицированных профильных сотрудников приумножается авторитет независимого нейтрального Туркменистана в международном научном пространстве. Всё это является наглядным подтверждением того, что научные и инженерные решения, передовые достижения наших учёных мы направляем на благо нашей страны и народа, а также всего человечества, уделяем большое внимание развитию отечественной науки.

Уважаемые учёные, представители научного сообщества!

Дорогие гости!

Ещё раз сердечно поздравляю вас с широко отмечаемым в нашей стране Днём науки, а также с началом работы Международной научной конференции «Наука, техника и инновационные технологии в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства»!

Желаю крепкого здоровья, благо­получной и счастливой жизни, новых успехов в вашей научной и творческой дея­тельности в интересах всеобщего развития!».