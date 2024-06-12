 Президент Туркменистана поздравил победителей конкурса научных работ среди молодёжи

Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов обратился с поздравительным посланием к победителям конкурса научных работ, проведенного среди молодёжи в 2024 году под девизом «Кладезь разума Махтумкули Фраги».

В послании отмечается, что развитие науки и образования в стране, внедрение научных разработок в отрасли национальной экономики, повышение научного потенциала страны – в числе главных целей. В настоящее время, руководствуясь Законом Туркменистана «О государственной молодёжной политике» в новой редакции, «Государственной программой в области государственной молодёжной политики Туркменистана на 2021–2025 годы», уделяется огромное внимание выводу сферы науки на мировой уровень.

«Мы уверенно следуем вперёд, опираясь на достижения научно-технического прогресса, новейшие технологии и инновации. Осуществляем комп­лексную деятельность по укреплению и модернизации научной базы, внедрению цифровой экономики. Наряду с этим проводим масштабную работу, направленную на подготовку квалифицированных специалис­тов, способных внести достойный вклад в развитие государства, на развитие интересов молодёжи к науке», — отметил Президент.

В рамках международного сотрудничества в области науки, техники и инновационных технологий в целях повышения квалификации, а также взаимного обмена опытом страна регулярно направляет молодёжь в командировки в престижные научно-образовательные центры зарубежных государств.

Творческие успехи туркменских молодых учёных в приоритетных направлениях науки, их открытия содействуют дальнейшему процветанию государства.

Молодёжная организация Туркменистана имени Махтумкули должна всесторонне поддерживать научно-творческие изыскания талантливого молодого поколения, стимулируя его на новые достижения, подчеркивается в послании.

«Ваши достижения – это авторитет государства, гордость народа! Мы и впредь будем делать всё необходимое для вовлечения молодых учёных в освоение востребованных временем новых научных направлений», — заключил глава государства, пожелав участникам конкурса крепкого здоровья, благополучной и счастливой жизни, успехов и новых достижений в развитии науки, сообщает ТДХ.