Президенту Республики Корея и его супруге подарили щенков алабая

Во время государственного визита в Туркменистан президент Республики Корея Юн Сок Ёль и его супруга Ким Кун Хи получили в подарок двух щенков туркменского алабая.

Дар был преподнесен высоким гостям председателем Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедовым от имени президента Туркменистана в знак нерушимой туркмено-корейской дружбы.

Глава Халк Маслахаты отметил, что его впечатлила особая любовь президента Кореи и его жены к животным. Он рассказал гостям об ахалтекинских скакунах и туркменских алабаях, отметив, что они являются национальным достоянием и гордостью туркменского народа, его верными друзьями и спутниками.

Юн Сок Ёль отметил, что рассматривает этот дар как своеобразный символ традиционных межгосударственных отношений. Первая леди Кореи Ким Кун Хи в свою очередь добавила, что будет ценить этот дар «как знак сотрудничества между двумя странами и усердно работать над усилением защиты животных».