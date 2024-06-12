Огулгерек Бердымухамедова подарила супруге президента Южной Кореи шелковый ковер

Супруга национального лидера туркменского народа Огулгерек Бердымухамедова провела встречу с женой президента Республики Корея Ким Кун Хи. Она представила гостье выставку, посвященную культурному наследию Туркменистана.

Выставка демонстрировала образцы декоративно-прикладного искусства, включая ковры, национальную вышивку, ювелирные украшения и другие изделия, которые являются неотъемлемой частью культурного наследия страны. Огулгерек Бердымухамедова подробно рассказала о значении ковров в жизни туркмен, о богатой истории ковроткачества, о том, как туркменские ковры передают из поколения в поколение любовь, историю и традиции.

Первая леди Кореи выразила восхищение богатым декоративно-прикладным искусством Туркменистана, тонкими узорами национальной вышивки, внесенный в Список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО.

Особый интерес у Ким Кун Хи вызвала демонстрация дизайнерской женской одежды, созданной в духе традиционного декора. Гостья даже примерила платье из представленной коллекции, подчеркнув свою симпатию к туркменской моде.

В знак глубокой дружбы и взаимного уважения, Огулгерек Бердымухамедова подарила Ким Кун Хи шелковый ковер ручной работы.

В завершение встречи, председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль присоединились к своим супругам. Они вместе осмотрели картину, изображающую ахалтекинского скакуна и туркменского алабая, символов национальной гордости туркменского народа.

Гурбангулы Бердымухамедов рассказал гостям о том, какое важное место эти животные занимают в жизни туркмен и об их уникальных качествах.