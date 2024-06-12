Завершился государственный визит президента Южной Кореи в Туркменистан

11 июня председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов дал обед в честь президента Республики Корея Юн Сок Ёля.

После этого он проводил главу дружественной страны в Международный аэропорт Ашхабада.

В состоявшейся в воздушной гавани беседе Гурбангулы Бердымухамедов и Юн Сок Ёль выразили уверенность, что в целом результаты этого визита послужат выводу межгосударственных отношений на качественно новый уровень.

Гурбангулы Бердымухамедов, высокий гость и их супруги тепло попрощались друг с другом, обменявшись наилучшими пожеланиями.

Государственный визит президента Юн Сок Ёля в Туркменистан завершился, и из Ашхабада он с супругой направился в Казахстан, следующую страну своего тура по Центральной Азии.