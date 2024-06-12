Гурбангулы Бердымухамедов озвучил результаты сотрудничества с Южной Кореей в цифрах

11 июня выступая на Туркмено-корейском бизнес-форуме в здании Торгово-промышленной палаты Ашхабаде, председателя Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедова рассказал о результатах сотрудничества Туркменистана с партнерами из Республики Корея.

Как отметил национальный лидер туркменского народа, на сегодняшний день между Туркменистаном и Республикой Корея подписано 105 документов, касающихся различных сфер, из которых 26 – межгосударственные и межправительственные, 79 – межведомственные.

За последние годы в Туркменистане зарегистрировано 13 предприятий с участием капитала Республики Корея.

В стране насчитывается 14 инвестиционных проектов с участием корейских компаний, сумма которых превышает 11 миллиардов долларов США. В их числе:

·строительство завода по очистке газа от серы на месторождении «Galkynyş»;

·возведение газохимического комплекса по производству полиэтилена и полипропилена в Киянлы;

·модернизация Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов;

·закупка 1 тысячи 630 единиц автобусов и 300 единиц легковых автомобилей-такси марки «Hyundai».

Вместе с тем, отметил Гурбангулы Бердымухамедов, на судостроительном и судоремонтном заводе «Balkan» с участием компании «Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd.» продолжается строительство двух грузовых судов.