Глава Халк Маслахаты обсудил с президентом Южной Кореи пути углубления сотрудничества

11 июня председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов встретился с президентом Республики Корея Юн Сок Ёлем для обсуждения перспектив развития двусторонних отношений.

Юн Сок Ёль отметил, что отношения между двумя странами достигли значительного прогресса благодаря интересу и вниманию Гурбангулы Бердымухамедова к Корее.

Глава Халк Маслахаты сказал, что корейские компании, обладающие лучшими в мире технологиями, внесли свой вклад в экономическое развитие Туркменистана, включая энергетический и машиностроительный секторы.

Выражалась также приверженность культурным обменам, сотрудничеству в области здравоохранения и обучения корейскому языку.

Беседа продолжилась в формате рабочего совещания с участием членов делегаций двух стран. Были рассмотрены совместные задачи по реализации соглашений и дальнейшие планы сотрудничества.

Председатель Халк Маслахаты отметил успешное участие корейских компаний в строительстве полимерного завода в Киянлы и завода по сероочистке газа на месторождении «Galkynyş».

Что касается сферы транспорта, то, как известно, Туркменистан инициировал стратегию возрождения в новых исторических условиях Великого Шёлкового пути. Здесь имеются широкие перспективы для эффективного сложения усилий по созданию трансконтинентальных транспортных коридоров, соединяющих Азию и Европу по направлениям Север–Юг и Восток–Запад.

В продолжение темы Гурбангулы также отметил, что в транспортном секторе Туркменистан и Республика Корея также наработали большой опыт в области поставок автомобильной техники. В этой сфере давним партнёром нашей страны является компания «Hyundai».

Переговоры завершились обсуждением дальнейших планов сотрудничества и реализации уже подписанных соглашений.