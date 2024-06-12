В Туркменистане идет набор на участие в программе Startup Bootcamp
В Туркменистане объявлен прием заявок на участие в программе Startup Bootcamp, организованной проектом USAID по развитию современных профессиональных навыков (YDA) и ХО «Огузабат».
К участию приглашаются молодые люди, желающие развить свою идею или проект до действующего стартапа или улучшить и масштабировать действующий стартап в сфере высоких технологий.
Программа предоставит возможность:
- Обучиться разработке стартап-проектов у квалифицированных консультантов, тренеров и успешных предпринимателей;
- Составить план реализации проекта: определить цели, задачи, ресурсы и риски вашего проекта, совершенствовать и преобразовать продукт под рынок;
- Определить целевую аудиторию, анализировать, разрабатывать и тестировать уникальное торговое предложение;
- Развить и масштабировать свой стартап, оптимизировать процессы и повысить прибыльность.
Авторы лучших стартапов получат возможность презентовать свои проекты инвесторам и представителям крупных международных компаний в ходе международного форума и выставке Hi-Tech Turkmenistan 2024.
Для подачи заявки на участие в программе необходимо до 21 июня (10:00) заполнить эту онлайн-форму.