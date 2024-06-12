 В Ашхабаде состоялось первое заседание координационного комитета «Единое здоровье»

4 июня в Ашхабаде состоялось первое заседание Национального межсекторального координационного комитета по вопросам реализации подхода «Единое здоровье», который был создан на национальном уровне для координации, коммуникации и эффективной реализации совместных мероприятий в этой области.

Встреча организована в рамках проекта «Единое здоровье» для стран Центральной Азии, который реализуется при поддержке ВОЗ и партнеров.

В Туркменистане проводится огромная работа по вопросу реализации подхода «Единое здоровье», целью которого является улучшение здоровья людей, животных и экосистем. Успешная реализация этого подхода требует скоординированного сотрудничества между различными секторами правительства, сообщается в пресс-релизе ВОЗ.

В состав комитета, возглавляемого Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана, входят представители Министерства сельского хозяйства Туркменистана, Министерства охраны окружающей среды Туркменистана, Министерства образования Туркменистана, Министерства адалат Туркменистана, Главной государственной службы «Туркменстандартлары», Министерства торговли и внешнеэкономических связей Туркменистана, Министерства финансов и экономики Туркменистана, Агентства транспорта и коммуникаций при Кабинете Министров Туркменистана, Министерства обороны Туркменистана, Государственного медицинского университета Туркменистана им. М. Каррыева, Центра регистрации лекарственных средств и государственного контроля их качества, Академии наук Туркменистана, Государственного комитета Туркменистана по статистике, Государственного комитета Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии и другие министерства и ведомства.

Целями и задачами создания Национального межсекторального координационного комитета являются:

создание механизмов координации, коммуникации и сотрудничества, а также механизмов мониторинга и оценки проводимых мероприятий в области реализации подхода «Единого здоровья» в стране, и между соответствующими секторами;

оказание поддержки в разработке общегосударственной политики по реализации подхода «Единое здоровье» в стране;

укрепление потенциала национальной системы по вопросам внедрения подхода «Единое здоровье» в стране, включая вопросы планирования и готовности в связи с различными рисками во взаимосвязи сектора охраны здоровья человека, охраны здоровья животных и экосистем;

снижение рисков, связанных с зоонозами, с устойчивостью к противомикробным препаратам, с безопасностью пищевых продуктов, с распространением трансмиссивных и забытых тропических болезней, а также содействие в обеспечении достижения других целей в областях здравоохранения и устойчивого развития;

укрепление кадрового потенциала в различных вовлеченных секторах.

Создание Комитета подчеркивает приверженность Туркменистана продвижению целостного подхода к здоровью и устойчивому развитию и будет играть решающую роль в реализации Совместного плана действий «Единое здоровье» на 2022-2026 годы.